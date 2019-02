CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni si è parlato dell’avvistamento dell’agente e del padre di Patrick Cutrone al Wanda Metropolitano in occasione di Atletico Madrid-Juventus. Donato Orgnoni e Pasquale Cutrone hanno assistito al match di Champions League e si sono scatenate voci di mercato.

Tuttavia, come confermato dal quotidiano Tuttosport, non c’è stato alcun contatto con la dirigenza dei Colchoneros. La squadra di Diego Simeone in attacco ha già Diego Costa e Alvaro Morata, pertanto acquistare un altro centravanti non è una priorità. Il procuratore e il papà del giovane bomber del Milan erano allo stadio semplicemente per vedere la partita. Da ricordare che Orgnoni assiste anche Mattia De Sciglio, che era in campo mercoledì sera.

Calciomercato Milan, Cutrone non andrà all’Atletico Madrid

Non c’è nessuna possibilità che Cutrone lasci Milanello. Società e allenatore credono fortemente in lui. Ovviamente la concorrenza di Krzysztof Piatek si sta rivelando più dura del previsto, ma Patrick non è uno abituato a mollare. Farà di tutto per farsi sempre trovare pronto appena Gennaro Gattuso lo chiamerà in causa. Lo stesso Rino ha ammesso che il ragazzo è migliorato a livello di atteggiamento, riuscendo a vivere un po’ meglio le esclusioni dalla formazione titolare e concentrandosi sul lavoro per migliorarsi.

Non c’è motivo di pensare che Cutrone possa essere oggetto di qualche trattativa nella prossima sessione estiva del calciomercato. E’ realistico pensare che alcuni club, magari anche l’Atletico Madrid nonostante l’attacco completo, possano fare sondaggi e richieste. Ma dall’ambiente Milan è sempre trapelata grande fiducia nei confronti del bomber nato a Como. Lui stesso è legatissimo ai colori rossoneri e i tifosi lo adorano. Il matrimonio andrà avanti, non ci sono dubbi. E Patrick riuscirà a ritagliarsi il proprio spazio.

Matteo Bellan

