CALCIOMERCATO MILAN – Patrick Cutrone nel mirino dell’Atlético Madrid? Al momento sembrerebbe di no, ma emerge comunque un importante e sospetto retroscena. Come infatti svela il Corriere della Sera oggi in edicola, mercoledì sera, in occasione del match di Champions League contro la Juventus, padre e agente del calciatore erano in tribuna al Wanda Metropolitano con tanto di prove fotografiche.

Nonostante ciò – assicura il quotidiano – non c’è stato nessun incontro con la dirigenza madrilena. Si sarebbe trattato soltanto di un presunto viaggio di piacere, con i due interessati a vedere dal vivo un big match che ha visto poi i padroni di casa vittoriosi.

Calciomercato Milan, Cutrone nel mirino dell’Atlético Madrid?

Bisognerà tuttavia approfondire il discorso, perché la loro presenza appare comunque come un campanello d’allarme. Si tratta pur sempre di uno dei più importanti talenti della nuova generazione mondiale, così non è un mistero la smisurata voglia di giocare del talento di Como. Nemmeno stasera contro l’Empoli rivedrà il campo dal primo minuto: spazio ancora a Krzysztof Piatek, una terribile macchina dei goal che ha rimesso inevitabilmente ai margini il talento del Milan. Con Gonzalo Higuaín era riuscito a sbracciare a tal punto da convincere Gennaro Gattuso ad adottare un modulo a due punte; col polacco non solo non è possibile considerando le caratteristiche di entrambi, ma anche lo stesso ex Genoa ha stroncato da subito l’idea data la partenza devastante con la maglia del Diavolo.

Possibile quindi che i Colchoneros stiano pensando a Cutrone? Vero che è arrivato Alvaro Morata lo scorso gennaio, ma va comunque considerato che lo spagnolo è approdato in prestito biennale e non a titolo definitivo. Dal’altra parte, però, Elliott Management Corporation non ne vuole sapere: il baby bomber rossonero non si tocca, e per nessun motivo. “Paquetá, Piatek, Donnarumma e Cutrone rappresentano un nostro patrimonio che dobbiamo sviluppare”, sono state le parole del presidente Paolo Scaroni a inizio mese.

