NEWS MILAN – Questa sera a San Siro va in scena Milan-Empoli, partita del campionato di Serie A valida per la 25ª giornata. I rossoneri sono alla caccia della terza vittoria consecutiva per consolidare il quarto posto e avvicinarsi all’Inter, terza.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Gennaro Gattuso e da Giuseppe Iachini per il match.

MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.

Nel Milan da segnalare il ritorno di Andrea Conti come titolare. L’ex Atalanta fa rifiatare Davide Calabria, terzino destro che solitamente parte dall’inizio e che stasera viene probabilmente preservato per il match di Coppa Italia contro la Lazio. In attacco è Samuel Castillejo a rimpiazzare Jesus Suso, squalificato dopo l’ammonizione presa sotto diffida a Bergamo sabato scorso. Vinto il ballottaggio con Fabio Borini. Per il resto solita formazione per Gattuso, che giustamente non effettua altre variazioni allo schieramento rossonero. Parte ancora dalla panchina Patrick Cutrone, pronto a subentrare se ci sarà bisogno di lui.

Here’s our starting XI against Empoli tonight: Conti to start! 👏🏻 Andrea!

La nostra formazione ufficiale per #MilanEmpoli: Conti torna titolare 🔴⚫️@BioscalinITA pic.twitter.com/Uy0VmrhRvk — AC Milan (@acmilan) 22 febbraio 2019

