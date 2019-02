MILAN NEWS – La forza del Milan quest’anno sarà quella di avere anche altre frecce al proprio arco oltre che i titolarissimi della propria squadra.

Il terzino Andrea Conti è uno dei calciatori pronti a rientrare nei ranghi; ha già dimostrato di essere pronto per dare una mano come terzino destro e Gennaro Gattuso non ha escluso di poterlo utilizzare in corsa addirittura come esterno d’attacco, nei casi estremi.

Oggi Conti dovrebbe finalmente tornare titolare come difensore destro contro l’Empoli, dando riposo per un turno a Davide Calabria, titolarissimo che invece dovrebbe riprendere il suo posto nella semifinale di Coppa Italia di martedì prossimo contro la Lazio. Stasera nell’anticipo di campionato a San Siro l’ex atalantino tornerà dal 1′ minuto, cosa che non accade esattamente da 544 giorni.

Come ricorda Tuttosport Conti giocò l’ultima volta da titolare in Serie A in quella che fu la seconda giornata di campionato della stagione 2017-2018: si giocò in quell’occasione Milan-Cagliari, con vittoria per 2-1 della squadra allenata da Vincenzo Montella. Nelle settimane successive Conti subì il primo dei due gravi infortuni al crociato del ginocchio che lo hanno costretto a più di un anno di stop, prima del rientro in campo il 22 dicembre scorso contro la Fiorentina.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

