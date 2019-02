MILAN NEWS – La settimana scorsa è andata in scena una grande sfida a Bergamo tra l’Atalanta dei miracoli ed il Milan che sembra la squadra più in forma del momento.

Inoltre si sono sfidati a distanza due tra i migliori attaccanti in circolazione nel nostro campionato: il colombiano Duvan Zapata, centravanti della squadra bergamasca, contro il polacco Krzysztof Piatek, numero 19 del Milan. Entrambi sono a caccia di gol e primati, sfidando l’attuale leader della classifica cannonieri Cristiano Ronaldo.

Oggi Zapata è stato intervistato da Tuttosport riguardo alla stagione in corso e al suo ottimo rendimento con la maglia nerazzurra. Il sudamericano, molto sportivamente, ha elogiato anche l’attitudine al gol di Piatek, come detto suo avversario diretto nella classifica marcatori: “Difficile prevedere chi sarà il miglior marcatore, personalmente non sono ossessionato dal gol. Di quelli al vertice penso che alla fine vincerà Cristiano Ronaldo, mi ha davvero stupito Piatek: dentro l’area è impressionante. Il primo gol di sabato scorso è spettacolare per i movimenti che ha fatto più che per la conclusione. Ogni pallone che tocca finisce in porta”.

Un duello a distanza che potrebbe appassionare fino alla fine del campionato e che potrebbe anche risolversi sul campo in finale di Coppa Italia, visto che Milan e Atalanta sono entrambe a caccia del trofeo nazionale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

