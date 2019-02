AC Milan comunica l’ingresso nel management rossonero di Casper Stylsvig e James Murray, rispettivamente in qualità di “Chief Revenue Officer” (“CRO”) e “Chief of Staff” dell’Amministratore Delegato. Entrambi si insedieranno ufficialmente il 1 marzo 2019.

Casper Stylsvig entra in AC Milan dopo aver ricoperto il medesimo ruolo nel Fulham, vantando inoltre precedenti incarichi nel Manchester United, come “Head of Sales and Global Sponsorship” e nell’FC Barcelona, come “Business Development Manager”. La sua nomina è in linea con la visione strategica dell’AD rossonero Ivan Gazidis di guidare le vendite e aumentare i ricavi attraverso tutte le divisioni commerciali del club.

James Murray approda in AC Milan dopo aver trascorso le ultime 5 stagioni come “Head of Business Strategy” all’Arsenal FC e una precedente esperienza professionale in Accenture. James contribuirà a sviluppare e guidare tutti gli obbiettivi strategici del Club nel corso della nuova era.

Sia James che Casper riporteranno direttamente all’Amministratore Delegato di AC Milan, andando a consolidare l’attuale gruppo di manager.

Ivan Gazidis, Amministratore Delegato di AC Milan, ha dichiarato: “A nome del Board e di tutta la comunità rossonera, desidero dare il benvenuto a James e Casper. Riconosco in loro degli autentici leader, con un alto livello di capacità e una profonda conoscenza del sistema Calcio. Insieme al nostro team, ci aiuteranno a portare il Milan verso il futuro con tutta la passione ed eccellenza che il nostro Club merita“.

Fonte: acmilan.com

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it