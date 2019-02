NEWS MILAN – Un triplo match point per un clamoroso sorpasso all’Inter. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, al di là delle dichiarazioni di Gennaro Gattuso, è questo il nuovo obiettivo del Milan: vincere le prossime contro Empoli, Sassuolo e Chievo e concretizzare il sorpasso prima o proprio nel derby del prossimo 17 marzo.

La chance è ghiotta, perché il calendario rossonero è sicuramente favorevole rispetto a quello nerazzurro. Nel pieno del caos scatenato da Mauro Icardi, la formazione di Luciano Spalletti è infatti attesa dalla doppia trasferta di Firenze e Cagliari e poi dalla gara interna con la SPAL. Anche per questo – rilancia il quotidiano – i milanisti hanno messo da tempo nel mirino questo obiettivo. Blindare il quarto posto e nel frattempo provare la scalata per il terzo, anche perché il 2019 del Milan per ora è strepitoso: 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte in campionato, con 9 goal segnati e appena 2 incassati grazie ai colpi di Elliott Management Corporation e il lavoro difensivo di Gattuso. Nel mirino però c’è anche la Coppa Italia, perché chiudere la stagione con un trofeo intriga parecchio. Sarà battaglia per l’Europa e per l’Italia: riecco i vero Diavolo, riecco il tempo delle coppe.

Redazione MilanLive.it

