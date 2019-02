MILAN NEWS – Buona prestazione anche per l’arbitro Piero Giacomelli ieri a San Siro per Milan-Empoli 3-0. Come infatti sottolineano sia La Gazzetta che il Corriere dello Sport, non ci sono sbavature nell’anticipo della 25a giornata di Serie A.

Eppure si parte subito forte: assist di Ricardo Rodriguez dalla sinistra al 10′ e inserimento vincente di Lucas Paquetá.Peccato però che il fuorigioco fosse almeno duplice e l’arbitro annulla il vantaggio rossonero con l’aiuto del VAR: decisione giusta. Nove minuti più tardi, invece, Krzysztof Piatek cade in area di rigore tra Matías Silvestre e Cristian Dell’Orco: occhiata interrogatoria del polacco al direttore di gara che non fischia nulla, perché in effetti il fallo è dell’ex Genoa. Meno chiaro però quando al 29esimo c’è un contratto sempre tra Dell’Orco e il bomber rossonero lanciato davanti a Bartlomiej Drągowski. Giusto invece lasciar correre al 46esimo quando Paquetá cade in area dopo un contrasto con Giovanni Di Lorenzo. Nella ripresa gli ospiti protestano per la rete di Piatek nata da una palla rubata da Samuel Castillejo, ma non c’è fallo dello spagnolo. Corretta invece la segnalazione sul 4-0 annullato a Fabio Borini: Patrick Cutrone in fuorigioco ostacola il difensore avversario.

Redazione MilanLive.it

