MILAN NEWS – Non si ferma la crescita ambiziosa del Milan targato Elliott Management Corporation. Dopo il doppio rinforzo decisivo per il campo, ossia Krzysztof Piatek e Lucas Paquetá, ora è in arrivo un tandem per la struttura organizzativa del club si arricchisce: si tratta di Casper Stylsvig e James Murray, entrambi in arrivo dall’Inghilterra.

Come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, i due sarano operativi dall’1 marzo sotto l’egida dell’amministratore delegato Ivan Gazidis. Stylsvig, in arrivo dal Fulham e con esperienze sia al Manchester United che al Barcellona, avrà il compito di aumentare i ricavi. Invece lo scopo di Murray, in arrivo dall’Arsenal, sarà quello sviluppare gli obiettivi strategici del club. Un organigramma quindi sempre più pieno e completo, affinché il marchio Milan possa tornare ai fasti di un tempo anche grazie ai risultati sportivi che intanto arrivano: dopo l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, per gli uomini di Gennaro Gattuso continua l’ascesa verso la Champions League. E ora l’occhio cade addirittura sul terzo posto, dove c’è un’Inter in affanno lontana solo un punto e impegnata in trasferta a Firenze in vista del derby di marzo.

Redazione MilanLive.it

