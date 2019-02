NEWS MILAN – Le problematiche vissute dal Milan nel corso di questa stagione sono state tantissime e di natura diversa. In questi ultimi due mesi però si è vista una netta ripresa: anzitutto in termini di risultati, e di conseguenza anche di gol fatti.

Da segnalare in tal senso la curiosa statistiche che vede questo Milan essere andato a segno nelle ultime tre partite di Serie A segnando tre gol per match, e ottenendo altrettante vittorie.

Il 3-0 al Cagliari il 10 febbraio (marcatori: Ceppitelli autogol, Paquetà, Piatek);

il 3-1 a Bergamo contro l’Atalanta (in gol Piatek, Calhanoglu, Piatek);

e il 3-0 di ieri in Milan-Empoli (in gol Piatek, Kessié, Castillejo). In tutte e tre le partite, la costante sono i gol di Krzysztof Piatek.

Un trittico di partite vinte con tre o più gol segnati non arrivava addirittura dalla stagione 2012/2013, era il Milan di Massimiliano Allegri, che chiuse la stagione al terzo posto in classifica. Era il campionato della Juve campione d’Italia, Napoli secondo, dell’Inter nona in classifica dietro al Catania. Nel novembre-dicembre 2012 i rossoneri segnarono per tre partite consecutive 3, 4 e ancora 4 gol:

il 30 novembre in Catania-Milan 1-3 (in gol El Shaarawy doppietta, e Boateng);

il 9 dicembre Torino-Milan 2-4 (in gol (Robinho, Nocerino, Pazzini, El Shaarawy);

e infine il 16 dicembre in Milan-Pescara 4-1 (in gol Nocerino, El Shaarawy e due autogol).

Speriamo che queste statistiche, di poco conto per Gattuso in primis, siano a prescindere di buon auspicio per il Milan, che deve assolutamente conquistare la qualificazione in Champions League al termine di questa stagione.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it