Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi sabato 23 febbraio 2019

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di questo sabato 23 febbraio 2019.

Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione di oggi sabato 23 febbraio 2019.

Stasera in tv su Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ora o Mai più

23:15 – TG1 60 Secondi

23:19 – Ora o Mai più

00:30 – Petrolio

01:30 – TG 1 NOTTE

Stasera in tv su Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles Uno contro l’altro

21:50 – S.W.A.T. – Eredità – Nella rete

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

00:55 – TG 2 Mizar

Stasera in tv su Rai 3

20:00 – Blob

20:15 – Le parole della settimana

21:45 – Presa diretta Europa all’ultimo voto

23:50 – TG Regione

23:55 – TG3 nel Mondo

00:17 – Meteo 3

Stasera in tv su Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

00:30 – SPECIALE TG 5 – HELLO, GOODBYE – BREXIT: CONTO ALLA ROVESCIA

01:20 – TG5 – NOTTE

Stasera in tv su Italia 1

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – MATRIOSKA

21:20 – LEGO BATMAN – IL – 1 PARTE

22:49 – TGCOM

22:52 – METEO.IT

22:55 – LEGO BATMAN – IL – 2 PARTE

23:20 – DRAGON BALL SUPER – FACCIAMO IL TORNEO DI ARTI MARZIALI DI TUTTI GLI UNIVERSI! CORAGGIO, ZENO!

23:45 – DRAGON BALL SUPER – COME REAGIRANNO I SIGNORI DEGLI UNIVERSI? IL TORNEO DEL POTERE: QUANDO PERDERE SIGNIFICA ESSERE …

00:10 – DRAGON BALL SUPER – BASIL, IL CAMPIONE DI CALCI DEL NONO UNIVERSO, VS MAJIN BU DEL SETTIMO UNIVERSO!

Stasera in tv su Rete 4

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO – 2 PARTE

23:47 – SKIN TRADE – MERCE UMANA – 1 PARTE

00:45 – TGCOM

00:47 – METEO.IT

00:51 – SKIN TRADE – MERCE UMANA – 2 PARTE

Stasera in tv su La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders (by Agatha Christie)

01:00 – TG LA7 Notte

Stasera in tv su Tv8

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Una famiglia ritrovata

23:05 – L’amante perfetta

00:50 – Vite di plastica – Operazione Thailandia

Stasera in tv su Nove

20:05 – Fratelli di Crozza

21:35 – Clandestino – 1^TVAmerican Guns. 2a parte

22:55 – Clandestino

23:50 – Clandestino

00:55 – Meteo disastri

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it