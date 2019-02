NEWS MILAN – La netta vittoria del Milan nell’anticipo giocato ieri a San Siro contro l’Empoli, permette ai rossoneri di guardare con tranquillità ai risultati delle avversarie. La squadra di Rino Gattuso sa che comunque vada, al termine di questa giornata, il quarto posto è blindato.

La prima avversaria Champions a giocare è stata l’Atalanta, ospite del Torino: disfatta dei nerazzurri, sconfitti 2-0 dai granata. Altro gol subito dagli orobici (dopo quello di Piatek) nel finale di primo tempo: a segno Armando Izzo sugli sviluppi di una mischia in area. Raddoppio Toro dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo con Iago Falque. Nella ripresa poche azioni degne di nota. I granata raggiungono in classifica proprio l’Atalanta a quota 38 punti: per la squadra di Walter Mazzarri, si tratta del quinto clean sheet consecutivo.

Per la squadra di Gian Piero Gasperini, si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo quella di sabato scorso a Bergamo contro il Milan per 1-3. Attualmente dunque i rossoneri (a quota 45 punti) distaccano l’Atalanta (ferma a 38 punti) e vanno a +7 (che considerando gli scontri diretti a favore, diventa praticamente +8), una differenza non di poco conto, anche se ancora la strada è lunga. Stessa distanza (+7) con la Lazio che, ricordiamo, non giocherà questa giornata contro l’Udinese: match rinviato a data da destinarsi per via dell’impegno della nazionale italiana di Rugby impegnata nel Sei Nazioni.

La classifica di Serie A aggiornata:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

