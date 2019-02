CALCIOMERCATO MILAN – C’era una volta il vero Suso. Trascinatore del Milan, giocatore imprevedibile e assist-man per eccezione. Poi all’improvviso il buio, con la luce che però fatica a riaccendersi anche ora con ii Diavolo che viaggia a mille.

Tutta colpa di una serie di problemi fisici e soprattutto di una sospetta pubalgia. Ma il talento di Candice, nonostante tutto, è chiamato giocoforza a una reazione poiché ora è sotto stretta osservazione. E come riferisce Tuttosport, lo è sia per un posto da titolare che potrebbe passare a Samuel Castillejo, sia per il futuro dove potrebbe diventare il sacrificato per attutire i problemi economici.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Saint-Maximin al posto di Suso?

Data la situazione generale, infatti, Elliott Management Corporation potrebbe chiaramente optare per una super plusvalenza a fine campionato. E si tratterebbe di un affare potenzialmente anche da urlo, considerando la clausola da 40 milioni di euro rispetto all’arrivo quasi in scadenza ‘solo’ per 200 mila euro. Un tempo la formazione di Gennaro Gattuso dipendeva strettamente dalla fantasia dal 25enne, ma oggi, tra la discesa personale e gli exploit dei nuovi arrivi, non è più così. E il fantasista andaluso – riferisce il quotidiano – potrebbe quindi far posto in estate ad Allan Saint-Maximin, talento del Nizza già avvicinato dal Dt Leonardo a gennaio e che continua a strizzare l’occhio al club rossonero.

Suso però ha le idee chiare, e spingono tutte verso una permanenza al Milan. Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport del 9 febbraio scorso, infatti, l’attaccante si esprimeva così sul futuro: “Io qui sono felice come lo è la mia famiglia ed è qui che voglio rimanere. Ho anche rifiutato tante proposte in estate pur di restare. Son passate proprietà, allenatori, giocatori bravissimi e io sono sempre qui. Stiamo parlando serenamente del prolungamento e lo faremo ancora”. Rinnovo, sì. Anche perché quei 40 milioni di clausola, a inizio stagione, sembravano pure pochi considerando il suo exploit. Ora tutto dipenderà da lui, da suoi piedi. E l’assist decisivo, adesso, vale per la sua carriera.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it