MILAN NEWS – E ora attenzione a questo Samuel Castillejo versione super, perché da sostituto momentaneo potrebbe diventare addirittura un’alternativa definitiva. Come infatti riferisce Tuttosport, Suso, adesso, è chiamato seriamente a guardarsi le spalle in questo rush finale.

Il sorpasso è possibile, sì. Perché da una parte il fantasista di Candice è da tempo impalpabile e lontano parente del trascinatore ammirato a inizio stagione, mentre dall’altra l’ex Villarreal ha probabilmente sancito la rinascita definitiva venerdì scorso allo stadio San Siro contro l’Empoli. Migliore in campo per distacco, col suo zampino anche nei primi due goal oltre al tris realizzato personalmente: sua la giocata che ha partorito l’azione vincente conclusa da Krzysztof Piatek, sempre del 24enne di Malaga l’assist per il raddoppio di Frank Kessié.

Se dovesse esserci davvero la staffetta definitiva – evidenzia però il quotidiano – avverrà comunque gradualmente. Tant’è che martedì, tranne clamorosi colpi di scena, ci sarà regolarmente Suso in campo all’Olimpico contro la Lazio per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Di certo però lo scenario ora è cambiato, perché Gennaro Gattuso potrà contare finalmente su una valida alternativa che a questi ritmi giustificherebbe anche i 18 milioni di euro investiti nell’ultima estate. Molto, in merito a questo dualismo interno, lo dirà già la gara infrasettimanale e decisiva in arrivo.

