CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Gianluigi Donnarumma non è messo in dubbio in questo momento. Il suo ritrovato rendimento ad alti livelli non fa pensare che il club possa cederlo nella prossima sessione del mercato.

E’ scontato dire che le sue prestazioni con la maglia del Milan non sono sicuramente indifferenti ad alcune società europee. Tuttavia, la proprietà Elliott Management Corporation ritiene Gigio parte integrante del progetto e patrimonio rossonero. La ritrovata serenità, grazie anche all’arrivo della nuova dirigenza e al lavoro di Gennaro Gattuso, è un elemento importante della rinascita del ragazzo.

Calciomercato Milan, il PSG voleva Donnarumma

Secondo Sportmediaset, il valore di Donnarumma attualmente si attesta sui 60 milioni di euro circa. Si tratta del doppio della cifra offerta dal Paris Saint-Germain nell’ultima finestra estiva del calciomercato. Il Milan ha respinto al mittente i 30 milioni proposti dal PSG, dove è approdato il suo idolo Gianluigi Buffon dopo l’addio alla Juventus.

Ma il prezzo di Gigio può crescere ulteriormente nei prossimi mesi. E secondo noi, considerando le cifre che circolano attualmente nel mercato calcistico, è già superiore ai 60 milioni. Basti pensare che Kepa fu pagato 80 milioni dal Chelsea nell’estate 2018. Buon portiere lo spagnolo, però Donnarumma ha oltre 150 presenze con la maglia del Milan e sta crescendo molto.

Ad ogni modo, il club di via Aldo Rossi non è preoccupato da eventuali assalti dall’estero per il proprio gioiello. anche perché Gigio percepisce già un ingaggio da top, ovvero 6 milioni netti annui. Una somma stratosferica che fu stabilita al termine della burrascosa trattativa per il rinnovo tra Mino Raiola e il duo Fassone-Mirabelli nell’estate 2017. Proprio quella vicenda aveva destabilizzato un po’ il ragazzo, che ha poi vissuto una stagione tra alti e bassi. Ora ha ritrovato grande serenità e proprio oggi compie 20 anni. Christian Abbiati gli ha augurato di rimanere sempre al Milan e tutti i tifosi sperano altrettanto.

Redazione MilanLive.it

