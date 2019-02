MILAN NEWS – La grande novità della vigilia di Lazio-Milan riguarda gli esperimenti di formazione messi in atto da mister Rino Gattuso quest’oggi.

Nella seduta di rifinitura il tecnico rossonero ha provato Diego Laxalt in difesa, per far rifiatare il sempre presente Ricardo Rodriguez, ma anche Fabio Borini come ala sinistra al posto di Hakan Calhanoglu. Nessuna bocciatura per il turco, sempre difeso a spada tratta da Gattuso in persona, ma dietro a tale cambio di schieramento c’è una motivazione ben più chiara.

Come riferito da Sky Sport Calhanoglu non ha alcun problema fisico ne’ c’è l’intenzione del Milan di preservarlo per altre sfide, visto che il club considera la semifinale di domani di Coppa Italia come un impegno a dir poco primario per il proseguo della stagione e la crescita della squadra. Il motivo reale riguarda la famiglia di Calhanoglu, in particolare la moglie Sinem.

La donna infatti sta per partorire la primogenita della coppia, ma si trova attualmente in Germania per motivi personali. Dunque Calhanoglu avrebbe chiesto al Milan di poter recarsi in territorio tedesco il prima possibile, o quanto meno non appena nascerà la bambina. Tale impegno ‘extra’ rischia dunque di togliere di mezzo il 10 turco per la sfida contro la Lazio. Gattuso non vuole rischiare e dunque starebbe provando Borini per avere un sostituto pronto all’uso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

