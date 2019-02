MILAN NEWS – Giornata di vigilia per Lazio e Milan, che domani torneranno a sfidarsi proprio come un anno fa nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

I padroni di casa non hanno giocato nell’ultimo weekend per via di incroci difficoltosi di calendario, saltando il match contro l’Udinese da recuperare forse solo in primavera. Intanto oggi Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per anticipare i temi dell’incontro di domani all’Olimpico.

Il tecnico laziale ha ammesso di voler dimenticare il k.o. di mercoledì scorso in Europa League: “Stiamo lavorando bene in allenamento, la volontà è quella di dimenticare la sconfitta di Siviglia che ancora brucia. Abbiamo avuto 4 giorni per prepararci a questa gara e domani entreremo in campo con determinazione. Sarò soddisfatto se vedrò la mia squadra disputare una grande gara. Dovremo essere bravi a concedere poco perché sappiamo che il Milan è micidiale in fase offensiva”.

Diverse le defezioni per Inzaghi, soprattutto in difesa: “Siamo in emergenza dietro, non possiamo nascondersi. In questi giorni abbiamo provato e sperimentato diverse soluzioni, ho alcuni calciatori che possono ovviare alle assenze ma non sarà facile. Comunque dobbiamo pensare che sarà un confronto che si risolverà in 180 minuti totali”.

Infine una battuta sul duello tra centravanti di Lazio e Milan, calciatori che saranno determinanti per la semifinale: “Immobile e Piatek sono due grandissimi attaccanti, Ciro è qui da tre anni e sta facendo grandissime cose. Il polacco è entrato molto bene nella nuova realtà rossonera. Sarà un bel duello ma conterà l’atteggiamento di squadra, dovremo dare il nostro meglio”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

