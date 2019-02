NEWS MILAN – Roberto Mancini ieri sera è intervenuto nella trasmissione Tiki Taka su Canale 5, venendo interpellato su più temi. Il commissario tecnico della Nazionale italiana non si è sottratto ad alcuna domanda.

Tra gli argomenti toccati da Mancini c’è stato anche il Milan, che vive un momento positivo e che ha trovato in Gennaro Gattuso un condottiero in grado di valorizzare il proprio gruppo: «È una squadra con degli ottimi giocatori, soprattutto gli ultimi due acquisti di gennaio. Sta costruendo una buona squadra e ci vuole tempo. Gattuso conosce bene il calcio, non so se volesse fare l’allenatore quando era un giocatore ma conosce molto bene il calcio».

Il CT dell’Italia ha avuto modo di esprimersi pure su Gianluigi Donnarumma, portiere titolare anche nella formazione azzurra e che oggi compie 20 anni: «Donnarumma ha ritrovato serenità dopo la scorsa stagione tormentata. È un ragazzo giovane che sta ancora maturando nonostante le molte presenze in Serie A. In Nazionale è sempre andato bene ma a livello di portieri non abbiamo difficoltà. Oltre a lui ci sono Sirigu, Perin, Sirigu e Meret». Gigio sta facendo progressi in questi mesi, facendo vedere il proprio talento reale dopo una passata stagione un po’ complicata.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it