MILAN NEWS – Il CIES, ovvero il noto osservatorio internazionale del calcio europeo, ha pubblicato oggi una nuova classifica molto interessante.

Si tratta in questo caso dei calciatori, compresi nei cinque maggiori campionati d’Europa, che hanno la maggiore percentuale di riuscita di dribbling durante la stagione in corso. In pratica una sorta di lista dei talenti più abili nell’uno contro uno del calcio che conta del vecchio continente.

Il re indiscusso di questa classifica di ‘dribblatori’ è sua maestà Leo Messi; il fenomeno del Barcellona vanta una percentuale di riuscita del 67%, con una media di un dribbling perfetto ogni 19 minuti giocati. Numeri impressionanti per Messi, ma a sorpresa al secondo posto della classifica c’è un obiettivo dichiarato del Milan: il francese Allan Saint-Maximin (oggi al Nizza) ha una percentuale di riuscita del 60%, a conferma delle ottime doti tecniche di cui si parla da tempo.

Un po’ di Milan anche in coda a tale classifica: Jesus Suso fa parte della ‘Top-50’ dei dribblatori europei, piazzandosi al 46° posto. I numeri dello spagnolo parlano di un dribbling riuscito ogni 40,3 minuti, non a caso all’interno della rosa rossonera l’ex Liverpool è considerato l’elemento di maggiore classe e pericolosità quando punta l’avversario diretto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

