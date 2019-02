MILAN NEWS – Il rendimento quasi perfetto di Krzysztof Piatek non è un cosa nuova per chi segue il campionato di Serie A in corso nella sua interezza.

Il bomber del Milan anche ai tempi del Genoa, ovvero nel girone d’andata di questa stagione, aveva mostrato le sue armi migliori: senso del gol, rapidità di esecuzione e freddezza impressionante sotto porta. Il polacco di fatto è uno degli attaccanti più forti e decisivi della Serie A, come dimostrano i numeri ed i gol segnati.

Addirittura secondo il portale di statistiche sportive Opta Sports Piatek sarebbe il miglior centravanti del torneo fino a questo momento. Su Twitter è stata infatti pubblicata la cosiddetta ‘TOP-11‘ del campionato italiano dopo venticinque giornate disputate. Gli undici migliori calciatori inseriti in questa ipotetica formazione vantano i numeri e i dati più positivi nei rispettivi ruoli.

Piatek è l’unico calciatore del Milan schierato da Opta in questa formazione ‘top’, dove non è invece presente a sorpresa Cristiano Ronaldo, nonostante lo juventino sia attualmente il capocannoniere del campionato. Il ‘Pistolero’ rossonero supera dunque, a livello di statistiche a suo favore, gente del calibro di CR7, Milik, Zapata o Icardi, dimostrando di essere il bomber al momento più in forma e più letale dell’intera massima serie.

