CALCIOMERCATO MILAN – Se c’è un reparto nel quale il Milan sembra non avere alcun problema di sorta è quello difensivo visto l’ottimo rendimento stagionale.

Non è da escludere però che in estate possano arrivare nuovi rinforzi per quanto riguarda il reparto arretrato, soprattutto per quanto riguarda le fasce laterali. Ad esempio a sinistra Ricardo Rodriguez potrebbe aver bisogno di un’alternativa interessante, visto che il croato Ivan Strinic non è riuscito a dare una mano finora mentre Diego Laxalt appare avere caratteristiche diverse e più offensive.

Calciomercato Milan, idea Cucurella per la difesa

Un’idea per dare più sprint e qualità alla fase difensiva del Milan per il prossimo anno potrebbe arrivare dalla Spagna. Secondo ciò che scrive Calciomercato.it il terzino in questione sarebbe Marc Cucurella, laterale tutto campo cresciuto nel Barcellona e considerato per anni uno dei migliori talenti della ‘cantera’ blaugrana.

Oggi Cucurella, classe ’98 nativo ad Alella, gioca in prestito all’Eibar, piccolo club catalano nel quale ha già disputato 19 presenze stagionali. Il calciatore spagnolo è un terzino mancino naturale che sembra adatto per fare entrambe le fasi, con una capigliatura assolutamente particolare ma con delle doti tecnico-atletiche tutte da seguire.

Il 20enne difensore catalano avrebbe già diversi ammiratori; oltre all’Eibar stesso, che punta a riscattarlo a fine stagione, anche due club tedeschi come il Borussia Dortmund ed il Borussia Mönchengladbach si sono messi sulle tracce di Cucurella. Ma ora il Milan potrebbe avere una corsia privilegiata, viste gli ottimi rapporti tra i rossoneri ed i blaugrana.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

