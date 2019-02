NEWS MILAN – La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan allo stadio Olimpico inizierà tra pochissimo, calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Intanto nel pre-partita ai microfoni della Rai è stato intervistato Pepe Reina.

Il secondo portiere rossonero, ancora non al massimo della forma, da leader dello spogliatoio quale è, ha parlato dell’importanza del match di questa sera: “Sarà importante segnare, fuori casa rende più segnare che non subire. Vogliamo fare prestazione per arrivare ad un risultato positivo. Siamo una squadra in crescita e in fiducia, siamo in un bel momento. Dobbiamo continuare così”.

Sui singoli, in particolare su Krzysztof Piatek e sulla difficoltà di giocare in trasferta: “Piatek ha avuto un bell’impatto, fa un bel lavoro, è un giocatore molto affamato e con voglia di fare bene. È la strada giusta anche per lui. Non direi che la Lazio è in difficoltà, ci ha sempre messi in difficoltà e giocano in casa una semifinale di Coppa. Sarà una partita molto combattuta dove i dettagli faranno la differenza”.

Ai microfoni di Milan TV invece, queste le parole di Reina: “Bisogna difendere tutti insieme, essere compatti e fare uno sforzo in più per i compagni, poi un urlo in più ci può aiutare. Stasera non si deciderà nulla, è il primo tempo di 180 minuti che si chiuderanno a San Siro”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

