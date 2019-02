NEWS MILAN – Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Lazio-Milan 0-0 di Coppa Italia. Un pareggio che va stretto alla squadra biancoceleste, più pericolosa rispetto a quella di Gennaro Gattuso.

Queste le prime parole del mister della formazione capitolina: «E’ mancato solo il gol. I ragazzi hanno fatto un’ottima gara di sostanza e attenta. Non abbiamo concesso nulla, non c’è stata neanche una parata di Strakosha. C’è rammarico perché non abbiamo segnato, ma meglio 0-0 che 1-1. Acerbi bene su Piatek, ma bravi pure Patric e Bastos. Abbiamo sempre avuto il pallino del gioco. Loro hanno tanta qualità, ma li abbiamo limitati e abbiamo fatto la partita».

Per la Lazio adesso c’è il derby di campionato contro la Roma e dunque Inzaghi si aspetta di fare una grande prova: «Ora pensiamo al derby. Siamo orgogliosi di aver fatto questa semifinale, anche abbiamo meno tempo della Roma per prepararlo. Con questa tenacia e questa convinzione possiamo fare un buon derby».

Simone ribadisce che i suoi giocatori hanno fatto una prestazione molto importante contro la squadra di Gattuso: «Il Milan è la squadra più in forma in Italia, però stasera siamo stati bravi noi a fargli fare pochissimo. Spiace non aver vinto, ma guardiamo la prestazione e le condizioni fisiche. Abbiamo fatto una grande partita, siamo scesi bene in campo».

Il mister biancoceleste prosegue così la sua analisi sulla semifinale d’andata di Coppa Italia 2018/2019: «Più merito della Lazio che demerito del Milan stasera. Sapevamo che ci avrebbero aspettato, siamo stati bravi nel girare bene palla. In questo momento si vede che non deve entrare in rete. Tra un mese e mezzo ce la giocheremo a San Siro per andare in finale».

Infine Inzaghi viene interpellato su alcuni episodi da moviola: : «Dopo l’anno scorso avevo detto che non avrei più parlato, perché è successo di tutto. Comunque su Correa l’arbitro ha deciso bene nel primo tempo. Musacchio su Milinkovic-Savic? Quattro o cinque anni fa non lo avrebbero fischiato mai, adesso a volte lo danno».

Matteo Bellan

