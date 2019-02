NEWS MILAN – Gabriel Omar Batistuta è stato uno dei più grandi centravanti della scorsa generazione. Con le maglie di Fiorentina e Roma si è tolto molte soddisfazioni, fra cui lo scudetto del 2001 nella capitale.

Poi però non ha vinto molti altri trofei. Avrebbe potuto farlo sicuramente con altre squadre. Che avevano provato ad acquistarlo lo stesso, ricevendo però il due di picche da parte del calciatore stesso. La motivazione l’ha raccontata in un’intervista ai margini dell’America Business Forum. L’argentino ha spiegato: Quando ero a Firenze mi hanno cercato big come Real Madrid, Manchester United e Milan, ma alla fine ho preferito la tranquillità dell’ambiente viola”.

Insomma, tre offerte importanti per un grande attaccante come ‘Batigol’. Fra queste anche quella del Milan, una delle squadre più forti al mondo all’epoca. L’argentino è convinto che con la maglia rossonera, o anche con quella del Real Madrid, si sarebbe annoiato. Ecco perché: “Se fossi andato al Real Madrid avrei vinto di sicuro e avrei segnato più di 200 gol, ma mi sarei annoiato. Stesso discorso al Milan”.

Quello che per alcuni può sembrare un divertimento, cioè vincere e segnare, per Batistuta è invece una noia. Ha preferito rimanere in squadre di media-alta classifica proprio per questa sua continua ricerca della grande sfida. Ricordiamo che la sua ultima squadra italiana è stata l’Inter nel 2003. Ma durò soltanto sei mesi prima del trasferimento a Doha per chiudere una meravigliosa (ma poco vincente) carriera.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it