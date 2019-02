NEWS MILAN – Piccolo allarme in casa Milan per Patrick Cutrone. Perché tra la presenza dell’agente e del padre a Madrid e la frase galeotta pronunciata ieri dallo stesso procuratore, ora filtra inevitabile preoccupazione nell’ambiente rossonero.

Come infatti riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, soprattutto ora che Krzysztof Piatek si è preso tutta la scena, l’attaccante di Como è l’emblema di coloro che più sgomitano e patiscono nel sedersi puntualmente in panchina. Nulla da fare anche stasera: il baby bomber rossonero sperava in una chance dal primo minuto, ma toccherà ancora al gigante dell’Est che viaggia a una media surreale. “Se resta al Milan il prossimo anno? Vedremo, vedremo…”, sono state queste le parole pronunciate ieri da Donato Orgnoni che hanno scosso l’ambiente.

Nel gergo calcistico – assicura la rosea – è molto più di un’apertura e fa capire chiaramente come il futuro del centravanti sia del tutto incerto. Lo stesso agente ha poi puntualizzato che eventuali cambiamenti verrebbero presi in considerazione, in comune accordo col club, solo se da qui a maggio gli spazi per Patrick dovessero stringersi particolarmente. “Qualche muso lungo perché c’è chi pensa di giocare dal 1’ ci sta. Se c’è bisogno di una chiacchiera o stare vicino ai giocatori, lo faccio volentieri”, raccontava ieri Gennaro Gattuso. Il problema è che non sarà sufficiente in questo caso, perché la situazione è particolarmente delicata e complicata.

