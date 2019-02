MILAN NEWS – Tra la posta in palio e la solidità difensiva rossonera, Lazio-Milan finisce soltanto 0-0. Un risultato sicuramente positivo nell’immediato, probabilmente meno e più azzardato in vista di una semifinale di ritorno in programma il 24 aprile.

Ed è per questo che Gennaro Gattuso non appare soddisfatto nel post partita. La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del tecnico al triplice fischio: “A livello di qualità abbiamo fatto un passo indietro, a livello difensivo però abbiamo giocato molto bene. La Lazio è una squadra molto fisica, ci ha aspettato e noi abbiamo sbagliato tanto. Piatek non è mai stato servito, cercavamo sempre la verticalizzazione e abbiamo sbagliato su questo. Ci teniamo la prestazione difensiva, io però preferisco le prestazioni a 360 gradi”. Ogni crescita però ha i suoi stop e Rino lo sa bene: “Il nostro progresso è costante. Mi tengo stretto il pareggio anche se potevamo fare meglio”. Intanto la striscia positiva contro Simone Inzaghi continua e la strategia dei piccoli passi sta pagando, proprio come i tempi in cui era in campo: Gattuso ci sa stare, sa soffrire e ora lo ha insegnato alla sua quadra. Ora una lunga apnea in campionato in vista del ritorno in programma il 24 aprile.

Redazione MilanLive.it

