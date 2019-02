NEWS MILAN – Da mesi il rendimento di Jesus Suso è sotto le aspettative. L’esterno offensivo spagnolo non riesce più a dare l’apporto dell’inizio di stagione. 5 gol e 8 assist tra Serie A ed Europa League fino all’8 novembre, giorno del match contro il Betis Siviglia pareggiato 1-1 in Spagna proprio con rete sua. Poi il crollo.

Il numero 8 del Milan è stato sicuramente condizionato da alcuni problemi fisici. Gennaro Gattuso più volte aveva parlato di un’infiammazione in zona pube che infastidiva lo spagnolo. Si tratta di un tipo di infortunio che limita molto i giocatori e che ha influenzato pure Suso. Tuttavia, l’ex Liverpool poco tempo fa ha dichiarato di stare sempre meglio e dunque c’era fiducia sul miglioramento delle sue prestazioni.

Tuttavia, il Corriere della Sera torna a ribadire che l’esterno offensivo nato a Cadice ha ancora problemi di pubalgia. La pessima prestazione in Coppa Italia contro la Lazio sarebbe anche il frutto di questa difficile situazione fisica che sta vivendo il calciatore. A questo punto Gennaro Gattuso dovrà decidere se continuare a schierarlo titolare anche sabato in Milan-Sassuolo.

Tra condizione fisica e rendimento non in linea con quelle che sono le sue qualità, sembra logico pensare che Suso al massimo si accomoderà in panchina. Il suo sostituto naturale può essere Samuel Castillejo, che già nella scorsa giornata contro l’Empoli è stato protagonista di un’ottima prestazione quando è stato chiamato a sostituire proprio il connazionale (squalificato). La situazione potrebbe ripetersi nuovamente nel prossimo turno di campionato.

In questo momento Castillejo ha uno stato di forma sicuramente migliore del compagno. Ha gamba per fare sia la fase difensiva che quella offensiva. Inoltre più essere più brillante e incisivo tecnicamente nei pressi dell’area avversaria. La sensazione è che l’ex esterno del Villarreal possa avere una nuova chance sabato per Milan-Sassuolo. Capiremo meglio nei prossimi allenamenti se effettivamente Gattuso sceglierà lui come titolare.

Matteo Bellan

