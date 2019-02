MILAN NEWS – Un pareggio tutto sommato positivo per il Milan, anche se probabilmente parecchio rischioso considerando adesso un solo risultato su tre disponibile per il ritorno.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

La cattiva notizia dalla Capitale c’è ma non è il risultato. Si tratta piuttosto di Suso, ancora una volta praticamente non pervenuto e lontanissimo parente del trascinatore ammirato a inizio stagione. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport che lo considera il peggiore in campo, 4.5 invece per un Corriere dello Sport decisamente più severo: impalpabile, emarginato e mai capace di saltare l’uomo. Nonostante il turno di riposo per la squalifica, lo spagnolo non incide. Il Corriere della Sera oggi in edicola non ha dubbi: il 25enne di Cadice non sta ancora bene, la pubalgia si fa sentire e non gli permette di allenarsi serenamente e con continuità. Un problema che lo sta limitando parecchio, e che ha tolto alla squadra di Gennaro Gattuso l’assist-man per eccezione nonché un riferimento diventato ora lento e prevedibile in ogni singola giocata. Con un Samuel Castillejo in grande spolvero e un Lucas Paquetá in netta crescita, è probabilmente il caso di metterlo ai box affinché recuperi senza fretta. Perché questa versione sbiadita di Suso, al momento, comunque fatica maledettamente nel dare un vero e concreto apporto al Diavolo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it