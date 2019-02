NEWS MILAN – Ieri la partita di Coppa Italia, semifinale d’andata tra Lazio e Milan, è stata condizionata in negativo per i rossoneri anche dall’infortunio accorso a Franck Kessié nel corso del 20′ del primo tempo.

L’ivoriano ha subito una botta in un contrasto di gioco. Ha provato a continuare qualche minuto, gli è stata applicata anche una vistosa fascia sulla coscia ma poco dopo ha dovuto chiamare la sostituzione intorno al 30′ per via del dolore che continuava a sentire durante la corsa. Già nel corso della serata erano giunte voci positive riguardo alle sue condizioni. Oggi sono arrivati altri aggiornamenti da Sky Sport 24: “Per Kessié si tratterebbe di una botta al quadricipite della coscia destra. Le condizioni non sembrano preoccupare molto lo staff medico milanista. Stamattina ha svolto terapie e massaggi, ma già domani domani dovrebbe lavorare in gruppo”.

Nessuna preoccupazione dunque per Gennaro Gattuso, che domani potrà tornare a contare su Kessié. La sua presenza, come notato ieri, è fondamentale per il Milan. Imprescindibile la sua corsa in avanti ad aprire gli spazi sulla corsia destra, senza dimenticare che la sua forza fisica facilita il compito dei difensori e del compagno di reparto Bakayoko. Kessié sarà convocabile per Milan-Sassuolo di sabato pomeriggio, e molto probabilmente giocherà da titolare. Vincere per i rossoneri, continuando a tenersi stretto il quarto posto, è oltremodo fondamentale, anche in virtù del derby Lazio-Roma pochi minuti dopo il fischio finale a San Siro.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

