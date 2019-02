NEWS MILAN – Davide Calabria è uno dei fedelissimi di Gennaro Gattuso e si è meritato un posto da titolare a suon di buone prestazioni. Anche ieri sera in Lazio-Milan il terzino rossonero è andato bene, soprattutto difensivamente.

Oggi il 22enne nato a Brescia ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Inevitabile commentare il pareggio 0-0 di Coppa Italia allo stadio Olimpico: «Avevamo di fronte una grande squadra e hanno dato qualcosa in più, visto che non viveva un ottimo periodo. Siamo stati un po’ meno bravi, forse anche a causa dei meno giorni di riposo. In costruzione abbiamo perso qualche pallone di troppo, loro hanno pressato molto ma siamo stati bravi a non prendere gol. Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva, abbiamo avuto una svolta mentalmente».

Calabria ha avuto modo di esprimerne un giudizio anche sul proprio rendimento, visto che è un titolare del Milan: «Sto avendo continuità ed è fondamentale per me. Gattuso mi ha aiutato a migliorare. La maglia del Milan comporta pressioni, però il mister dà utili consigli».

Infine il numero 2 rossonero è stato interpellato su Patrick Cutrone, un compagno e amico che non sta vivendo un periodo felicissimo dato che gli viene preferito Krzysztof Piatek: «Ha 20 anni e deve stare tranquillo. Piatek sta facendo molto bene e dunque è complicato metterlo in panchina. Patrick ci ha fatto conquistare molti punti, arriverà il suo momento. Deve pensare solamente a lavorare, si sta impegnando anche più di prima».

