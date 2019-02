Il calciomercato Milan sarebbe interessato a Falcao e Bale. Intanto Leonardo e Maldini avrebbero incontrato Jorge Mendes.

CALCIOMERCATO MILAN – L’indiscrezione lanciata stamattina da ‘La Repubblica’ ha del clamoroso. Il Milan starebbe pensando seriamente a due grandi colpi per il Calciomercato estivo: Gareth Bale e Radamel Falcao.

Il gallese è in rotta con il Real Madrid. Di recente è scoppiato un caso: si è parlato di rottura fra lui e lo spogliatoio. Florentino Perez si sarebbe convinto a cederlo in estate. Su di lui ci sono Manchester United e il Chelsea, ma a quanto pare anche la società di via Aldo Rossi sarebbe sulle sue tracce. E, come sottolinea ‘La Repubblica’, anche il calciatore stesso pare interessato a questa strada. A Leonardo e Paolo Maldini piace anche Falcao: stando a quanto scrive il quotidiano, il suo agente Jorge Mendes avrebbe avuto già dei contatti la dirigente rossonera. Ma c’è un ostacolo: lo scorso 10 febbraio ha compiuto 33 anni.

Calciomercato Milan: Falcao e Bale impossibili

Ivan Gazidis è stato chiaro: il Milan non prenderà giocatori troppo in la con l’età. Infatti a gennaio ha bocciato le trattative per Zlatan Ibrahimovic e Cesc Fabregas, trattati concretamente da Leonardo fra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno. Tra l’altro per il colombiano c’è anche un altro problema: la società rossonera ha appena investito 35 milioni per Krzysztof Piatek, c’è Patrick Cutrone e c’è ancora da risolvere il ritorno di André Silva. Per il giocatore del Monaco quindi non c’è spazio e ci sentiamo di escludere il possibile arrivo di Falcao. Poi si sa, nel Calciomercato tutto può cambiare in pochi giorni.

Discorso molto simile anche per Bale. Con il Real Madrid ha ancora un contratto lungo fino a giugno 2022. I ‘Blancos’ chiederanno sicuramente una cifra molto alta per lui, nonostante non venga da un periodo brillante. Ma non c’è soltanto il problema del cartellino: il gallese infatti guadagna più di 10 milioni all’anno (è il britannico più pagato al mondo), una cifra che non rientra nei parametri dei rossoneri, che in estate dovranno fare i conti anche con i paletti UEFA. Insomma, Bale e Falcao sono due belle suggestioni. Destinate a rimanere tali, però.

