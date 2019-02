NEWS MILAN – Sembra che finalmente Mattia Caldara stia intravedendo la luce in fondo al tunnel. Dopo tanti mesi fuori a causa di un grave infortunio, è finalmente pronto al rientro.

Il Corriere dello Sport ricorda che il difensore si sta allenando in gruppo da un po’ e che sarebbe già convocabile per Milan-Sassuolo. Tuttavia, Gennaro Gattuso e lo staff preferiscono farlo rientrare gradualmente. A tale scopo verrà prima testato con la formazione Primavera, in modo tale da dargli un po’ di minutaggio in un campionato sicuramente meno impegnativo rispetto alla Serie A.

I ragazzi di Federico Giunti scenderanno in campo lunedì contro il Palermo. Un match casalingo molto importante, visto che il Milan Primavera è penultimo (18 punti) in classifica e deve risalire. Con una vittoria i giovani rossoneri scavalcherebbero proprio i rivali rosanero, che sono terzultimi a quota 19 punti. Anche Sassuolo e Sampdoria hanno lo stesso punteggio della squadra siciliana, dunque questo turno di campionato è fondamentale per il Milan.

Caldara è pronto a dare una mano alla formazione di mister Giunti, che ha la seconda peggior difesa. L’ex Atalanta, seppur non ancora al 100% della condizione, potrebbe dare un contributo notevole alla causa. Possibile che Mattia giochi 50-60 minuti come fece Andrea Conti al momento del proprio rientro dopo mesi di stop.

Redazione MilanLive.it

