NEWS MILAN – Uno dei punti forti della squadra di Gennaro Gattuso è senza dubbio la solidità difensiva. Se a inizio stagione c’era almeno un gol subito a partita, da dicembre la retroguardia rossonera è diventata meno penetrabile.

Anche in match complicati dove è l’avversario ad avere il pallino del gioco e a creare più pericoli, il Milan non crolla. Il gruppo ha imparato a soffrire e a respingere le minacce nei pressi della propria area. I difensori sono cresciuti e non va dimenticato l’ottimo rendimento di Gianluigi Donnarumma, che più volte ha salvato i compagni.

News Milan, difesa solida: i numeri della squadra di Gattuso

La Gazzetta dello Sport sottolinea quanto sia importante la solidità della difesa del Milan nella corsa Champions League. Gattuso ha lavorato tanto sulla fase difensiva in questi mesi e a causa dei tanti infortuni si è trovato più volte a cambiare interpreti, soprattutto al centro del reparto. Da dicembre è scattato qualcosa nella squadra, i dettami tattici impartiti sono stati applicati e le prestazioni dietro sono migliorate.

Alessio Romagnoli è sempre più leader della difesa, oltre che della squadra essendone il capitano. Sia Cristian Zapata che Mateo Musacchio hanno fatto bene al suo fianco. Senza dimenticare le buone prove di Ignazio Abate quando è stato chiamato a fare il centrale. E si sono ben comportanti anche i terzini, Davide Calabria a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra. E c’è ovviamente anche il già citato Gigio Donnarumma che ha effettuato interventi prodigiosi in più occasioni.

In campionato dalla 14ª giornata (2 dicembre), il Milan è – assieme al Napoli – la squadra che ha preso meno gol. Cinque. Un primato che regge anche se ci allarghiamo agli altri quattro principali campionati europei: rossoneri e campani primeggiano, seguiti dal Barcellona (6).Anche la media dei gol subiti a partita è la migliore d’Europa, primato in questo caso solitario. Stiamo parlando di tre reti incassate in dieci partite.

Bisogna continuare così per andare in Champions League, magari riuscendo anche a concretizzare un po’ più davanti, visto che il Diavolo ha il settimo attacco della Serie A con 38 gol segnati. Uno in più dell’Inter terza (ma con due reti subite in meno, 20 contro le 22 rossonere), comunque. Ma meno di Roma (49), Atalanta (51), Fiorentina (40) e Sampdoria (41). Juventus a quota 53 e Napoli a 46.

