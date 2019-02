NEWS MILAN – I tifosi del Milan hanno ritrovato l’entusiasmo. Ed è questa una delle vittorie più grandi di Gennaro Gattuso. Che, in queste ultime settimane, ha ribadito: “I tifosi vanno trascinati con prestazioni e senso di appartenenza“.

La squadra rossonera ci è riuscita. Almeno finora. E lo dimostrano il numero incredibile di tifosi previsto per Milan–Sassuolo, match in programma sabato pomeriggio alle ore 18 al ‘Giuseppe Meazza’. Come scrive il sito ufficiale del club, ci saranno probabilmente 60mila spettatori per assister alla gara contro i neroverdi. Non si tratta di un vero e proprio big match, ed è per questo che il dato è ancor più clamoroso. Ma per il ‘Diavolo’ si tratta comunque di un appuntamento molto, troppo importante.

Considerata la grande richiesta, il Milan ha dovuto aprire anche il terzo anello rosso. Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili. Prevista anche una coreografia per motivare maggiormente la squadra. Intanto Gattuso e la squadra si preparano a trascinarli, appunti, questi tifosi. Serve assolutamente una vittoria: per continuare a tenersi stretto al quarto posto e, perché no, provare a superare l’Inter, che scenderà in campo domani sera a Cagliari.

Il Milan ha la possibilità di giocare sapendo il risultato della squadra nerazzurra. In caso di non vittoria, gli uomini di Gattuso avrebbero ancora maggiori motivazioni per portare a casa tre punti dalla sfida col Sassuolo. Ma non bisogna pensare a questo: la partita contro gli uomini di Roberto De Zerbi è troppo importante a prescindere dall’Inter. I ragazzi dovranno dare tutto per vincere. E potranno contare sul sostegno di 60mila persone per un San Siro infuocato.

Redazione MilanLive.it

