NEWS MILAN – Davide Calabria ha trovato continuità nelle ultime due stagioni ed è divenuto titolare della fascia destra difensiva. Gennaro Gattuso lo apprezza molto e gli sta dando molta fiducia.

Intervistato da Milan TV, il terzino rossonero ha parlato così della propria crescita costante di rendimento: «Da gennaio dell’anno scorso penso di essere cresciuto molto, ho trovato continuità. Tanto dipenderà anche da come andrà la squadra e da come arriveremo in fondo».

In seguito Calabria si è espresso su Franck Kessié, mezzala destra con la quale dialoga spesso nel corso delle partite: «Per me è importantissimo, perché ci dà equilibrio. Ha grande forza fisica, ma è anche molto intelligente e disciplinato a livello tattico. Quando io mi alzo, lui riesce a coprirmi sempre. Quando si inserisce lui, invece sono io a fermarmi. Riusciamo a equilibrarci a vicenda».

Il numero 2 del Milan ha commentato pure l’impatto di Lucas Paquetà, subito incisivo nonostante provenisse dal Brasile: «Non mi sarei immaginato un inserimento simile. Lo avrei più pensato e capito da un giocatore italiano che già conosceva la Serie A. Invece lui, pur venendo da un calcio totalmente diverso, si è dimostrato subito un ragazzo intelligentissimo e applicato».

Nella prossima giornata di campionato i rossoneri affronteranno il Sassuolo e Calabria ha le idee chiare: «Sono una squadra che crea molto gioco ed è allenata bene. Ha interpreti forti con giovani di valore. Non sarà una partita facile, il Sassuolo verrà a San Siro con la fame di fare un risultato positivo. Ma noi siamo in un momento delicato e dobbiamo fare più punti possibili».

Infine Davide ha parlato di Andrea Conti e di altri compagni che possono dare un importante contributo nelle prossime settimane: «Da circa quattro mesi è rientrato e sta dando tanto. Può aiutarci in fase offensiva e dare un cambio in più nelle rotazioni. Anche Caldara e Zapata sono giocatori importanti. Prima dell’infortunio, Zapata stava facendo un campionato incredibile. Ci aiuteranno molto, anche Biglia a centrocampo può tornare utile dato che permetterà di avere un cambio in più a centrocampo e fa comodo».

Matteo Bellan

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it