NEWS MILAN – E pensare che sembrava finalmente arrivato il suo momento. Via l’ingombrante Gonzalo Higuaín, dentro un attaccante che gli avrebbe fatto da spalla o con cui si sarebbe alternato regolarmente. Altroché: Patrick Cutrone è invece inchiodato ai margini adesso, con un minutaggio addirittura peggiorato dato l’exploit di Krzysztof Piatek.

Come infatti sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, martedì scorso, per la prima volta in quest’anno tranne in occasione dell’infortunio, il bomber di Como è rimasto a guardare. Tranne la parentesi di settembre, infatti, il baby rossonero aveva sempre giocato almeno uno spezzone di partita, accumulando comunque 10 apparizioni da titolate su 31 presenze stagioni.

Calciomercato Milan, possibile nuova chance per André Silva

Inevitabile quindi il malumore del ragazzo, soprattutto conoscendone fama e ambizione. Tant’è che si registra un Cutrone tendente al nuvoloso a Milanello, con Gennaro Gattuso che l’ha chiaramente notato ed è per questo che dopo la gara con la Lazio ha parlato di qualche muso duro. Oltre al rendimento del collega di reparto, anche le stesse caratteristiche non lo favoriscono: essendo simili, diventa infatti complicato metterli in campo assieme. Tanto più che il tecnico ritiene più funzionale un tridente avanzato che un modulo a due punte. Ora si andrà avanti così fino alla fine della stagione, poi si tireranno le somme in estate. Perché fine campionato – evidenzia il quotidiano – sarà inevitabile fare il punto della situazione, con l’attaccante che decidere se accontentarsi ancora di questo ruolo o meno.

Sullo sfondo, nel frattempo, resta sempre André Silva. Come infatti sottolinea il CorSport, solo qualche mese il riscatto da parte del Siviglia sembrava scontato ma ora è tornato tutto fortemente in discussione. Da una parte perché il portoghese ha smesso di segnare e a oggi non vale i 38 milioni del riscatto, dall’altra perché il club andaluso ha intanto già definito l’acquisto dell’israeliano Moanes Dabour del Salisburgo. Il potenziale colpo di scena per Elliott Management Corporation, dunque, è dietro l’angolo: con Cutrone lontano dal Diavolo, potrebbe esserci una seconda chance proprio per l’attaccante lusitano.

