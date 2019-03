CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan avrebbe incontrato l’agente Jorge Mendes in questi giorni. Argomento di discussione Radamel Falcao, centravanti in uscita dal Monaco. Vuole cambiare aria e l’opzione Italia pare piacergli. Leonardo e Paolo Maldini ne avrebbero già parlato con il suo procuratore. Ma il colombiano non è l’unico grande nome sul taccuino dei due dirigenti. Il sogno si chiama Gareth Bale, in uscita dal Real Madrid dopo gli ultimi momenti di tensione con lo spogliatoio. Entrambe le operazioni però hanno diversi ostacoli: costi e anagrafe.

Redazione MilanLive.it

