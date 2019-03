CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan continua a seguire Sergej Milinkovic–Savic. L’estate scorsa Leonardo ci ha provato sul serio con un’offerta ‘monstre’. No secco di Claudio Lotito, che ha voluto tenerlo a tutti i costi alla Lazio. Il numero uno biancoceleste avrebbe rifiutato offerta superiori ai 100 milioni. Ad oggi però il costo del cartellino del centrocampista si è abbassato di molto, intorno ai 60 milioni. Per questo motivo il Milan potrebbe riprovarci in estate. Occhio però anche all’Inter, sempre molto interessata al giocatore. Vedremo quali saranno le mosse delle due milanesi e soprattutto quelle di Lotito.

Redazione MilanLive.it

