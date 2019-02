CALCIOMERCATO MILAN – Lo scorso anno era considerato uno dei centrocampisti più forti, possenti e determinanti dell’intero campionato italiano e pure del Mondiale 2018 in Russia.

Nella stagione in corso invece la costanza di prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic non è mai sembrata all’altezza della nomea e delle aspettative. Il calciatore della Lazio, soprattutto nella prima parte di stagione, ha giocato sottotono beccandosi anche fischi e cori di disapprovazione della sua tifoseria, nonostante la volontà espressa di restare in biancoceleste.

Calciomercato Milan, duello con l’Inter per Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic era stato valutato addirittura 120 milioni di euro dal suo presidente Claudio Lotito, che aveva rispedito al mittente le proposte delle big italiane ed estere pretendendo una cifra spropositata per lasciarlo partire. Ma i rapporti tra il serbo e l’ambiente Lazio sembrano ormai essersi deteriorati, soprattutto dopo il girone d’andata così deludente ed i pochi squilli stagionali del centrocampista classe 1995.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com sembra che si possa scatenare un nuovo derby di mercato estivo tra Milan e Inter proprio per Milinkovic-Savic. I rossoneri ad agosto scorso avevano tentato il colpaccio, vedendosi però respingere gli assalti dalle resistenze del club laziale. Per Leonardo tale pista in entrata resta comunque molto attraente e non è da escludere un nuovo tentativo concreto.

Occhio però ai rivali dell’Inter, che possono vantare la presenza del neo d.g. Beppe Marotta che ha già puntato Milinkovic-Savic ai tempi della Juventus. Si prospetta così l’ennesimo duello tra cugini per ottenere il sì di un obiettivo di mercato comune; molto dipenderà anche dal prezzo del calciatore in questione, che potrebbe abbassarsi decisamente in estate (anche fino a 60 milioni di euro) soprattutto se la Lazio non riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

