MILAN NEWS – Una sfida tra squadre che giocano a viso aperto, che hanno entusiasmo e solidità. Milan-Sassuolo si propone come uno dei match più interessanti del weekend calcistico.

Questo scontro, nell’anticipo di domani alle ore 18 a San Siro, vedrà l’ennesimo confronto tra Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi, due allenatori tra i più giovani in Italia (41 anni per Rino, 39 per il suo collega) considerati già degli innovatori a livello di tattica e di preparazione strategica.

Gattuso e De Zerbi hanno varie cose in comune: l’amore per il Milan, dove entrambi da calciatori sono cresciuti e maturati. La gavetta nelle serie inferiori e quell’esperienza formativa a Palermo, con l’esonero del vulcanico presidente Zamparini come prova d’onore. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport entrambi puntano ad un gioco arioso, che si basa sul concetto di squadra e non sul singolo. Impossibile diventare dei vincenti affidandosi alle giocate individuali.

Incroci pericolosi in passato per i due allenatori: Gattuso e De Zerbi litigarono furiosamente nel playoff di Lega Pro tra Pisa e Foggia di qualche anno fa, per poi ristabilire pace e stima. Il Benevento del giovane tecnico lombardo battezzò con un clamoroso 2-2 (rete di Brignoli di testa al 95′) l’esperienza di Gattuso sulla panchina del Milan, il quale ha avuto la sua rivincita in Sassuolo-Milan dell’andata con netto successo dei rossoneri. Insomma una sfida mai banale e piena di intraprendenza prevista a San Siro.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

