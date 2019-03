CALCIOMERCATO MILAN – Il nome di Sergej Milinkovic-Savic ha sconvolto la parte finale della sessione estiva 2018 per quanto riguarda il mercato italiano.

Il centrocampista della Lazio, nato nel 1995, faceva gola a moltissimi club la scorsa estate, soprattutto per via delle prestazioni superlative durante la stagione 2017-2018 e per la partecipazione da protagonista al Mondiale scorso con la maglia della Serbia.

Calciomercato Milan, Lotito e l’ultima indiscrezione per Milinkovic-Savic

Anche il Milan si era mosso fortemente a fine agosto per cercare di ingaggiare Milinkovic-Savic, come ciliegina sulla torta di un mercato già ricco e positivo. A Leonardo e compagnia non riuscì il blitz decisivo, anche per le resistenze difficili da superare del presidente laziale Claudio Lotito, che continuava a chiedere cifre iperboliche per il talento serbo, il quale aveva anche giurato fedeltà alla Lazio almeno per un’altra stagione.

Intervistato da La Repubblica, Lotito è tornato sull’argomento, cercando di edulcorare o nascondere il nome di Milinkovic-Savic con una indiscrezione piuttosto chiara e significativa: “In estate ho comprato giocatori importanti e per di più ho rifiutato un’offerta per un calciatore un’offerta a cifre a cui nessuno al mondo avrebbe detto di no. Il nome non lo dico. Mi ero impegnato con Inzaghi a non cederlo. E l’offerta arrivò al penultimo giorno di mercato, troppo tardi, non avevo tempo per sostituirlo”.

Chiaro il riferimento a Milinkovic-Savic e probabilmente al Milan, che come detto tentò l’assalto finale dopo Ferragosto senza però riuscire a centrare l’obiettivo. Sarà interessante ora capire se la squadra di Gennaro Gattuso potrà tornare sul 23enne centrocampista la prossima estate, magari facendo leva sulla possibile qualificazione alla Champions League e ad introiti che, nei piani di Elliott, dovrebbero aumentare a breve e dare la possibilità di fare un mercato da protagonisti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

