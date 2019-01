CALCIOMERCATO MILAN – E’ stata la telenovela degli ultimissimi giorni dell’ultima sessione di mercato estiva, e ha riguardato in primis due club come Lazio e Milan.

Il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic era stato indicato come obiettivo primario del Milan, pronto a fare una maxi-proposta ai biancocelesti proprietari del suo cartellino per azzeccare così il colpaccio che avrebbe potuto rompere gli equilibri e sovvertire numerosi pronostici stagionali. Non se n’è fatto più nulla, ma di questa trattativa si potrebbe tornare a parlare anche in vista del nuovo campionato.

Calciomercato Milan, Lotito ha rifiutato l’offerta shock per Milinkovic-Savic

Ad alimentare ancor più le discussioni sul futuro di Milinkovic-Savic è stato il suo presidente, ovvero il vulcanico Claudio Lotito. Il numero uno della Lazio, interpellato oggi dopo un incontro a Roma con alcuni studenti, si è espresso anche sulla questione relativa al destino del gioiello classe ’95, calciatore che fa gola da tempo a moltissime squadre italiane ed estere.

Il patron laziale ha ammesso di aver rifiutato in estate una proposta a dir poco allettante per Milinkovic, un’offerta che a suo dire pochi altri presidenti nel mondo avrebbero deciso di declinare con la stessa sicurezza: “Il mio interesse è quello di costruire una Lazio sempre più forte. Se l’avessi pensata diversamente, Milinkovic-Savic sarebbe andato via dopo l’offerta da 160 milioni di euro. Nessun presidente a livello Mondiale avrebbe fatto quello che ha fatto io”.

Lotito dunque ammette di aver ricevuto una proposta davvero molto alta complessivamente per il suo centrocampista migliore, che negli ultimi mesi ha però patito qualche difficoltà di troppo tornando invece a farsi apprezzare nel recente periodo. Chissà che l’offerta di cui parla Lotito sia quella del Milan, che pare avesse preparato una proposta molto elevata con pagamento rateizzato pur di strappare il 21 serbo alla concorrenza.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

