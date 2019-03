NEWS MILAN – Tutto pronto in un meraviglioso San Siro per Milan–Sassuolo. I rossoneri non hanno altro risultato oltre alla vittoria. Con i tre punti, la squadra di Gennaro Gattuso scavalcherebbe l’Inter al terzo posto, sconfitta ieri dal Cagliari nell’anticipo di questa 26° giornata.

Non sarà però una sfida facile per il Milan. Di fronte c’è il Sassuolo, ma soprattutto Roberto De Zerbi. Che, lo scorso anno, da allenatore del Benevento, si regalò un’incredibile gioia. Rino lo conosce molto bene e sa per certo che non sarà una passeggiata. Intanto per la formazione titolare ha scelto i soliti undici. Rientra Suso dopo la squalifica, c’è Franck Kessie che ha recuperato dall’infortunio di martedì.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Sensi, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga.

Allenatore: De Zerbi.

Dove vedere Milan-Sassuolo? CLICCA QUI LA GUIDA COMPLETA!

Serie A, Milan-Sassuolo: cronaca e risultato del match

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it