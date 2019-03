MILAN NEWS – Squadra che vince non si cambia, soprattutto in occasione di sorpasso. Così Gennaro Gattuso conferma il suo solito Milan, potendo contare anche su Frank Kessié dopo lo spavento di martedì in Coppa Italia.

Solito e inderogabile 4-3-3 quindi, con appena due novità rispetto alla gara infrasettimanale per riformare i titolarissimi: Ricardo Rodriguez torna sulla sinistra, Hakan Calhanoglu nel tridente offensivo. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, il reparto difensivo sarà completato da Davide Calabria sull’altra corsia e Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro. In mediana, confermato il rientro del centrocampista ivoriano ex Atalanta, ci sono poi i soliti Tiémoué Bakayoko e Lucas Paquetá. In attacco fiducia a Suso sulla destra, con Krzysztof Piatek al centro e appunto il numero 10 del Diavolo che rientra sull’out mancino.

Possibile variazione tattica invece per Roberto De Zerbi, orientato al 4-3-3 rispetto al 3-5-2. In difesa, data l’emergenza, ci sarà Federico Peluso nel pacchetto centrale insieme a Gian Marco Ferrari. In mediana si rivede il rossonero Manuel Locatelli, mentre il tridente offensivo sarà composto da Domenico Berardi, Khouma Babacar e Filip Djuricic.

Milan-Sassuolo, probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic. All. De Zerbi

Redazione MilanLive.it

