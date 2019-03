NEWS MILAN – Un altro risultato favorevole per il Milan. Lazio-Roma si è conclusa 3-0 in favore della squadra di Simone Inzaghi. Ciò significa che il ‘Diavolo’ ha allungato anche sui giallorossi, ora a quattro punti di distacco.

Con i tre punti conquistati contro il Sassuolo, i rossoneri hanno superato l’Inter in classifica e si sono piazzati al terzo posto, a più uno dai cugini. In serata è arrivata la sconfitta pesante della Roma nel derby contro la Lazio. Gli aquilotti conquistano tre punti importanti per tornare in corsa per il quarto posto (è a sette punti dal Milan). Brutta sconfitta per Eusebio Di Francesco e i suoi: ora sono a quattro distanze dai rossoneri e a tre dei nerazzurri.

La corsa Champions League si fa sempre più avvincente quindi. Il Milan è a capo della situazione in questo momento con il terzo posto conquistato oggi. Poi l’Inter, la Roma e il ritorno della Lazio. E occhio all’Atalanta, che potrebbe rientrarci in qualsiasi momento. Insomma, una giornata favorevole ai rossoneri. Che adesso hanno il coltello dalla parte del manico. Sicuramente bisognerà giocare meglio rispetto alla gara di oggi col Sassuolo. A partire dal Chievo Verona. E poi ci sarà il super derby.

Redazione MilanLive.it

