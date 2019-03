NEWS MILAN – Una vittoria soffertissima per il Milan, ma tre punti quantomai fondamentali contro il Sassuolo: 1-0 per i rossoneri il risultato finale, con autogol di Lirola nel primo tempo.

La squadra di Gattuso sale a 48 punti in classifica, scavalcando l’Inter di un punto. Rossoneri ora al terzo posto. Quel che conta però è aver aumentato, in attesa del derby Lazio-Roma di questa sera, la distanza dalle quinte in classifica. Al momento la distanza dai giallorossi (quinti in classifica) è di 4 punti, più lo scontro diretto a favore. Lazio distanziata momentaneamente dieci punti addirittura, ma i biancocelesti hanno due partite in meno.

La classifica di Serie A dopo Milan-Sassuolo 1-0:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

