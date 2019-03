Comincia finalmente ad ingranare la formazione Primavera del Milan dopo una prima parte di stagione davvero difficile e ricca di risultati negativi.

La squadra di mister Federico Giunti, dopo i 4 punti conquistati contro i pari età di Torino e Genoa, è riuscita ad imporsi oggi allo stadio ‘Ossola’ contro il Palermo nel match valido per la 21.a giornata del campionato Primavera.

Successo meritato per i ragazzi rossoneri, che hanno superato l’ostacolo siciliano con un brillante 3-1 finale. Grande prova nella prima frazione di gara per i rossoneri, in vantaggio dopo tre minuti grazie al sigillo dell’implacabile Franck Tsadjout e abili a raddoppiare con il gioiello su punizione di Daniel Maldini. Nella ripresa il Palermo si è rifatto sotto con un colpo di testa in mischia di Rizzo, prima di capitolare nel finale per via della seconda marcatura di Tsadjout a dieci minuti dal termine.

La notizia positiva della giornata è il ritorno in campo, dal 1′ minuto, di Mattia Caldara. Il difensore centrale ex Atalanta, reduce da un delicato infortunio muscolare, è tornato a giocare per 45 minuti, dimostrando miglioramenti atletici e fisici, anche se bisognerà lavorare con cautela prima di vederlo a disposizione di mister Gattuso con la prima squadra.

