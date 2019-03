MILAN NEWS – I 60 mila di San Siro ieri si aspettavano soltanto una cosa: la vittoria, utile per superare l’Inter in classifica. Ma i puristi del calcio forse avrebbero voluto vedere un Milan più brillante e spettacolare.

Fatto sta che la vittoria per 1-0 sul Sassuolo è merito di un muro tutto rossonero che è ormai diventato il punto di forza della squadra di Gennaro Gattuso. La difesa del Milan ha chiuso ancora una volta spazi e possibilità ottenendo il tredicesimo ‘clean sheet’ stagionale, arricchendo i propri numeri in maniera ancor migliore e positiva.

Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi la difesa ha ormai una sua conformazione ben precisa: è guidata da un Gianluigi Donnarumma vestito da veterano (nonostante i 20 anni appena compiuti), anche ieri decisivo nel primo tempo su Djuricic. I centrali Musacchio e Romagnoli continuano a tenere blindata la propria area di rigore, così come Calabria e Rodriguez appaiono due certezze quasi insostituibili nello scacchiere tattico ‘gattusiano’.

Dall’inizio dell’anno solare 2019 il Milan ha chiuso la porta in tutte le partite giocate finora a San Siro. Un piccolo record che risale alla stagione 1993-1994, quando a guidare la retroguardia c’erano personaggi del calibro di Paolo Maldini e Franco Baresi. Il Milan di oggi non punta allo scudetto o ai primati come quello di 25 anni fa allenato da Fabio Capello, ma basterebbe tornare tra le prime quattro in classifica per ritrovare l’Europa che conta. Con una difesa così il traguardo appare sempre più vicino.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

