Un successo a dir poco fondamentale quello del Milan di ieri pomeriggio contro il Sassuolo, nell’anticipo della 26.a giornata di campionato.

La squadra di Gennaro Gattuso ha superato gli emiliani in un match difficile e tirato, deciso dall’autorete di Lirola sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Brava come al solito al difesa del Milan a salvarsi dagli assalti di Berardi e compagni, sempre molto pericolosi ma mai in grado di infliggere il colpo letale.

Prova un tantino ‘morbida’ per alcuni talenti del Milan da cui ci si aspettava di più: Piatek resta al palo ma un suo scatto costringe Consigli al fallo da espulsione nel secondo tempo. Prove incolori anche per Suso, Calhanoglu e Paquetà. Ma alla banda Gattuso basta la concretezza e la solidità, armi che portano 3 punti vitali: aggancio al terzo posto e sorpasso sull’Inter che era già stata sconfitta venerdì a Cagliari.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

