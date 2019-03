NEWS MILAN – Dopo la deludente prestazione di Jesus Suso contro la Lazio, ci si aspettava che Gennaro Gattuso lanciasse Samuel Castillejo titolare contro il Sassuolo, ma l’ex Liverpool è stato confermato dal 1′. Purtroppo ha fornito un’altra prova negativa.

Il numero 8 del Milan non è a posto fisicamente, non ha la brillantezza atletica e neppure tecnica necessaria in questo periodo. Dispiace molto, perché l’esterno offensivo spagnolo ha qualità importanti e a inizio stagione lo abbiamo visto essere decisivo in più occasioni. Poi c’è stato un crollo evidente nel suo apporto alla squadra. La rete gli manca da metà gennaio, l’assist-gol addirittura da novembre. Fino all’8 novembre 4 gol e 8 assist per il 24enne di Cadice, successivamente c’è stato un calo vistoso del rendimento.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Castillejo rimpiazza Suso in Chievo-Milan?

Sicuramente l’infiammazione in zona pube lo ha condizionato, ma molti concordano sul fatto che a questo punto sarebbe più saggio impiegare Castillejo titolare.. Già per Chievo Verona-Milan di sabato prossimo potrebbe esserci la possibilità di vedere l’ex Villarreal dal primo minuto al posto di Suso. Samu ha più gamba del connazionale e lo si è visto nelle recenti partite. Ha la possibilità di incidere maggiormente e molti si aspettano che Gattuso faccia questo avvicendamento nella prossima partita di campionato. La sua squadra appare un po’ stanca, in debito di ossigeno, e fare lieve turnover può essere la corretta soluzione per far rifiatare chi adesso sta faticando.

Il mister già con Hakan Calhanoglu ha fatto vedere di voler insistere su certi giocatori, nonostante attraversino momenti complicati. Forse sta adottando la medesima linea con Suso. E non ci stupiremmo se contro il Chievo rivedessimo Jesus titolare. Però nell’ottica di riuscire a recuperare l’ex Liverpool, anche una panchina non gli farebbe male. Forse, sapere di non essere sempre intoccabile lo stimolerebbe a dare qualcosa in più.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it